Juhtkiri | On aeg hankida kaitsemask 

Kas vastuseks on kiire ja sujuv kohanemine uute reeglitega või hoopis trots nõuete järgimise vastu, näitavad lähinädalad. Igatahes on järelevalvet tegev terviseamet juba hoiatanud, et maskikandmise nõude massilise eiramise korral on võimalik asuda rikkujaid ka trahvima.

Tagasihoidlik regulatsioon paistab seejuures teadlik valik, sest kuigi maskikandmisest on vabastatud peale alla 12aastaste laste ka meditsiinilise vastunäidustusega inimesed, pole keegi veel nõudnud, et neil oleks ette näidata arstitõend.

Ilmselt on praktiliste küsimuste lahendamine alles siis, kui need tekivad, mõistlik olukorras, kus liiga ranged piirangud on mujal maailmas kaasa toonud süstemaatilisi ja pahatahtlikke rikkumisi, ja kus meiegi valitsus on mõnel korral kiirustanud ettekirjutustega, mis on kaasa toonud õiguskantsleri noomituse. Päev-korraga-poliitika ei pruugi seega olla sugugi vale.