Seisukoht | Eesti väike tiigrihüpe 

Selle taustal on lausa südantsoojendav Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina äsja avaldatud majandusanalüüs, mille järgi ei lähegi meil nii halvasti, kui arvata võiks. Lõppkokkuvõttes on Eesti üheksa kuu keskmisena kuueprotsendilises majanduslanguses, kuid septembris tegime Balti majandustiigrile kohaselt graatsilise hüppe.

Analüüsi järgi suurenes Eesti eksport septembris mullusega võrreldes 11 protsenti ning Eesti päritolu kaupade väljavedu suurenes koguni 15 protsenti. Kuna ekspordihinnad on tugevas languses, siis püsihindades oli ekspordikasv veelgi suurem. Kasv tuli küll peamiselt kommunikatsiooniseadmetest ja teraviljast, kuid isegi siis, kui neid mitte arvestada, suurenes ka ülejäänud kaupade väljavedu. Muide, teravilja eksporditi septembris erakordselt suures mahus Lõuna-Koreasse ja Marokosse, kommunikatsiooniseadmete väljavedu suurenes aga eriti tugevasti USAsse.

Kõik pole mõistagi nii roosiline, kui eelöeldust paistab, kuid Eesti on olnud tubli ning kaupade, eelkõige elektriseadmete, väljavedu Hiinasse on viimased kuus kuud suurenenud. Viiruse levik vähendab lähiajal kindlasti välisnõudlust, kuid ehk elame ka seekordsed ärevad ajad üle ning jõuame ära oodata 90protsendilise efektiivsusega vaktsiini, millel on vaid mõõdukad kõrvalnähud.