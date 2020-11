Kommentaar Peeter Olesk | Siseturist omal maal Peeter Olesk, Tähtvere mõisas 31. oktoobril 2020 , täna, 17:36 Jaga: M

Lõppeva aasta alguses ei osanud ma kuidagi ette näha, et ühel päeval saab minust siseturist, kellel on koguni valida, mis moel meie Eestit tundma õppida, ja kui palju on siin võrreldavat ning võrreldamatut.