ARUANNE: Suurbritannia katoliku kirik kaitses aastakümneid pedofiile, et säilitada oma mainet 

Üks tunnistaja märkis mõrult, et kardinal Nichols võib küll ametist lahkuda, ent ta hakkab saama täispensionit ja tema ohvrid, kelle õigusi ta on eitanud, peavad edasi kannatama. „Fakt on see, et Nichols on pedofiilide sarikaitsja ja ta on inimene, kellelt seda kõige vähem oodata võiks. Koguduse juhil peaks olema suurim moraalitaju, ent nad saatsid pedofiile teistesse kihelkondadesse ja ka Ameerikasse, et väärkohtlemist varjata.