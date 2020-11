Valgevene tuumajaam peatas töö vaid paar päeva peale käivitamist 

6. novembril jaama pidulikul avamisel osales ka Aljaksandr Lukašenka, kelle sõnul on tuumajaama käivitamine sama tavaline kui metroo ehitamine.

Esmaspäeval teatas Valgevene energeetikaministeerium, et tuumaelektrijaama esimese jõuseadme turbiin oli pingetrafode rikke tõttu välja lülitatud. Teisipäeval lisandus info, et elektri tootmine on peatatud ja jätkub pärast mõningate seadmete väljavahetamist, vahendab tut.by.