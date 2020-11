EKRE fraktsiooni esimees Siim Pohlak: tulevane siseminister peab jätkama Mart Helme tööd 

Õhtuleht uuris Pohlakult, millised ootused on fraktsioonil uue ministri osas ning kas vastab tõele, et EKRE rahvasaadikud muutuvad veelgi rahulolematuks, kui järgmiseks ministriks saab taas kas Mart või Martin Helme nõunik. Nii on talitatud viimaste vangerduste puhul, kui ministriportfelli on saanud Raul Siem (Mart Helme nõunik siseministeeriumist) ja Rain Epler (Martin Helme nõunik rahandusministeeriumist).