Senati vabariiklaste juht: Trumpil on täielik õigus tulemusi vaidlustada 

Mitch McConnell õnnitles esmaspäeval oma vabariiklastest kolleege, kes pääsesid Senatisse ja Esinduskogusse. See oli tähtsa senaatori esimene sõnavõtt pärast seda, kui presidendivalimiste võitjaks kuulutati demokraat Joe Biden. Senaator peatus ka Trumpi väidetel, mille kohaselt on Bideni võit üks suur pettus. Tema arvates on presidendil täielik õigus tulemusi vaidlustada, kui need tunduvad ebakorrapärased, vahendab BBC.