Eesti uudised NAHK ÜLE KÕRVADE?! Vanahärra süüdistab: metsaühistu pettis mind ja mängis kokku raiujaga Priit Pärnapuu , täna, 14:00 Jaga: M

GALERII

Väljavõte infost, mida metsaregister sisaldab ühe metsateatise kohta. Kollasega on tähistatud geoinfo ehk koordinaatidega on paika pandud ala, millel metsaomanik võib teha raiet. Punasega on tähistatud ühe käänupunkti kaks koordinaati. Metsaregister kasutab L-EST97 koordinaatsüsteemi, kus kraadide asemel on kasutusel meetrid. Üldjuhul on koordinaadid esitatud kolme komakoha ehk millimeetri täpsusega. Kuid leidub ka mikromeetri täpsust: kuus komakohta ehk millimeeter on jagatud tuhandeks jupiks. Ühe mikromeetri saate, kui lõikate juuksekarva pikuti 20 viiluks. Foto: Kuvatõmmis/ Priit Pärnapuu

Eestis tegutsevad kümned kohalikud metsaühistud peaksid kaitsma metsaomanike huve. Aga on see ikka alati nii? "Olen küll elukogenud inimene, aga ei osanud arvestada, et Vardi erametsaselts mind petab ja mängib kokku raiujaga," räägib 78aastane Vello Vetevool, kelle meelest on ta metsa müües petta saanud. Metsaühistu ja raiefirma vaatenurk on aga 180 kraadi erinev.