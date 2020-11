JÕULUPIDU KOROONAAJAL: kui palju artistid esinemise eest raha küsivad? Kas raskel ajal soodustust ka saab? 

Kultuuripsühholoog Linnar Priimägi ütles Anu Saagimile antud intervjuus, et katkuajal on kõige õigem pidu pidada. „Katkuaeg on kõige õigem aeg pidu pidada, sest kaotada ei ole mitte kui midagi!“ lausus ta. Tõepoolest – rahvasuus katkuajaks ristitud koroonaepideemia pole kusagile kadunud, kuid sellest hoolimata pole maailm seisma jäänud ja jõulupeo korraldamine on vähemalt praegu veel täiesti võimalik. Küll aga ei saa jõulupidu mööduda ilma muusikata, mistõttu uuris Õhtuleht erinevate artistide käest, kas neil oleks võimalik detsembris või jaanuaris esinema tulla. Pärisime muusikute käest ka seda, kui palju nad koroonaajal raha võtaksid ning mis juhtub, kui viiruse tõttu jääb pidu sootuks ära.