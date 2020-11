Sotsiaalmeedia lektor | Meedia- ja infopädevuste virvarr: meediatekstide mõistmisest massihäbistamiste ennetuseni 

Meediapädevus on termin, mida teravsilmsed lugejad ehk juba siin-seal märganud on – see on põimitud eesti keele tundidesse ja rohketesse teavituskampaaniatesse, rahvusvahelistesse uuringuprojektidesse ja ministeeriumi prioriteetsetesse teemadesse. Püüdes seda terminit alustuseks lihtsalt selgitada ja defineerida: inimese meediapädevus on unikaalne komplekt sellistest teadmistest ja oskustest, mille abil suudab ta meediastunud – see tähendab meediast täiesti läbi imbunud – maailmas teha läbimõeldud ja enda jaoks kasulikke otsuseid, mis loodetavasti ei riiva ka kellegi teise õiguseid ja heaolu.

Olgu selle pädevuse tõestuseks siis teadmised selle kohta, kuidas uudiseid kirjutatakse, oskus tuvastada valeinfot, arusaam sellest, et tõsielusarjad on sageli suuresti ettekirjutatud stsenaariumil põhinevad poolfiktsioonid või tuumajaama poolt kõneleva arvamusloo argumentide märkamine. Siinkohal on vist asjakohane juhtida tähelepanu sellele, et me ei peaks rääkima meediapädevusest ainsuses, vaid ikka mitmuses, sest võtame näiteks 14aastase klassikalise muusika fänni ja 60aastase põllumajandusinseneri – ei pea vist ütlemagi, et nende meediakasutus, -rutiinid ja infovajadused on väga-väga erinevad, mõlemad omamoodi mõistlikud ja „õiged“.

Seadme sisselülitamisest programmeerimiseni

Ei tule ka suure üllatusena, et suur osa meediast, olgu see siis uudismeedia või meelelahutusmeedia, vanad, uued ja hübriidžanrid on liikunud veebi. Rääkimata sellest, et suur osa kommunikatsioonist on täna ekraanide poolt vahendatud, olgu siis tegemist tööalase infoga, igapäevaste peresuhete, romantilise partneri leidmise või masside mobiliseerimisega. Sellega seoses muutuvad oluliseks inimeste digipädevused. Kui meediapädevuste fookus on sageli selgelt määratletud meediatekstide mõistmisega, siis digipädevuste alla kuulub palju enamatki, spetsiifilistest tehnilistest oskustest abstraktsete „inimeseks olemise oskusteni“ välja.

Nii võib digipädevuste osaks olla seadme sisse- ja väljalülitamine, Skype’is kõne vastuvõtmine, Pythonis koodi kirjutamine, teleuudiste järele vaatamine veebiplatvormi kaudu või ka YouTube’is oma 100 000 jälgija jaoks nädala poliitsündmustest tähelepanumajandusele sobivate võtetega kokkuvõtte tegemine. Te vist mõistate kuhu ma tüürin – inimesed on erinevad ja nende digipädevuste „tase“ ja vajadused ühes või teises aspektis võivad oluliselt erineda. Seega räägime me digipädevuste puhul kujuteldamatult laiast väljast – on miljoneid olulisi osaoskusi ja teadmisi, mida me saaksime selle raames õpetada. Aga niimoodi ei jõua me ju mitte kuhugi, kui me lihtsalt mööname, et jah, oi, näed, tegemist on keerulise ja kompleksse nähtusega, mida on raske selgitada.

Zoom'i sisse! Veel!

Mõned selle valdkonna uurijad on CSI telesarja kangelaste moodi (kes, tõsi küll, asuvad reaalsetest kriminalistika tööprotsessidest valgusaastate kaugusel) näinud lahendust selles, et püüaks õige oskused ja teadmised tükkideks lahti võtta ja vaatlusalusesse järjest sisse zoom'ida. Selle uurimisloogika rakendajad räägivad digipädevuste raamistuses kitsamalt näiteks sotsiaalmeediapädevustest, mille sees veel omakorda erinevaid oskuste ja teadmiste kimpe tuvastatud. Liigitusi on mitmeid, kuid minu lemmik on väga mitmekülgse mõtleja, aga peamiselt internetiuuringutes tegutseva Howard Rheingoldi sotsiaalmeediapädevuste jaotus: tähelepanu, osaluse/koostöö, kriitilise infotarbimise ja võrgustiku-teadlikkusega seonduvad oskused ja teadmised.