OTSE | Valitsus taastab siseruumides 2 + 2 nõude ja maskikohustuse

Irja Lutsar märkis, et riigi lukku keeramine võib olla küll efektiivne meede, kuid see ei ole kindlasti pikaajaline lahendus. Pigem on ka teadusnõukojal soov Eestis tavaelu võimalikult hästi säilitada. „See on olnud teadusnõukoja suund. See viirus on õnneks väga erinev gripiviirusest, mis on peamiselt lastehaigus. Praeguses kriisis jäävad koolid õnneks viimaseks, mida täielikult kinni panna,“ seletas ta. Lutsar märkis kurva uudisena hoopis seda, et endiselt ei ole head viisi viirust väikestes kinnistes ruumides takistada. Selle olukorra kõige karmimad näited on hooldekodud ja vanglad.