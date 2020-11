Aivar Mäe sai uue töökoha 

"Jätkame Aivar Mäega koostööd ning tänavu septembri keskpaigast on ta kaasatud Artiumi rajamisse Viimsi Halduse projektijuhina, kus tema ülesandeks on olla oma ekspertteadmistega abiks keskuse ehitamisel ja sisustamisel," ütles Viimsi valla avalike suhete juht Martin Jaško, lisades, et Mäe töötasu on 2200 eurot kuus.