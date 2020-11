Õpilased on harjunud vahetunnis istuma, mitte liikuma 

Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja Merike Kulli sõnul on keerukam viia muutusi läbi alates 7. klassist, kuna õpilased on harjunud viibima siseruumides ja vahetunnis istuma. Tema sõnul on see suur katsumus ning järgmiste aastate liikuma kutsuva kooli arengusuund on toetada ka vanemate õpilaste liikumisaktiivsust.

Tartu Ülikooli liikumislabori meeskonna liige Leene Korp ütles, et vähene liikumisaktiivsus kolmandas kooliastmes ei ole aga ainult Eesti ega liikuma kutsuva kooli mure.

Tartu Karlova kooli liikuma kutsuva kooli meeskonna liikme Annika Põlgasti sõnul võisid esimesel programmis osalemise aastal 13–16aastased õpilased võrreldes noorematega tõesti vähem aktiivsed olla, kuid praegu mängivad paljud vahetunni ajal võimlas pallimänge, siseruumides või õues muid mänge või tantsivad kolmapäeviti aulas. Küll aga sõnas ta, et üheksanda klassi õpilased soovivad pigem vaikset vahetundi.

Korbi sõnul käivad liikumislabori liikmed koolides ja uurivad, mis lastele teha meeldiks ning tegevuste kohta, mis praegu ei toimi, näiteks aasta alguses uuris ta Tartu maakonna, Pala kooli kolmanda kooliastme õpilastelt räpi kohta, mis kritiseeris õuevahetunde. Räpi sõnad olid järgnevad: „Mina seisan õues ja külmetan, aga sina jood kohvi.“

Kulli sõnul näitavad esialgsed tulemused, et kõige menukamad on 13–16aastaste õpilaste seas tegevused, mis on seotud elustiiliga, näiteks võimalus kasutada tasakaalulinti või mängida koolihoovis kettagolfi. Kull tõi välja, et põhikooli vanemate õpilastega on arutelusid pidades ilmnenud, et tuleks arendada õuealasid, kus on võimalik tegeleda tänavaspordi ja vabaajategevustega, näiteks sõita trikiratta või rulaga. Ta ütles, et hea näide on ka Tartu koolihoovid, mis on muutunud liikumiskeskusteks ja mida kasutatakse ka vabal ajal.

Korp ütles, et koolides võiks katsetada ka selliseid lahendusi, mis teistes liikuma kutsuva kooli võrgustikukoolides on toiminud. Tema sõnul meeldib põhikooli vanematele õpilastele käia jõusaalis ning see võiks olla lahendus ka teistes programmiga liitunud koolides, kuid nentis, et jõusaalid on kallid. Ta lausus: „See ei ole, et tood seitse tennisepalli ja lastel on juba rõõmu laialt.“