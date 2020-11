Armeenia ja Aserbaidžaani rahuleppe taustal puhkesid Jerevanis rahutused 

Venemaa president Vladimir Putin teatas teleesinemisel, et Vene rahuvalvajad saadetakse rindejoont patrullima. Kaitseminister Sergei Šoigu sõnul osaleb operatsioonis 1960 inimest. Rahuvalvamisest võtab osa ka Türgi. Putin kinnitas ka seda, et rahulepingu taustal vabastatakse mõlema poole sõjavangid ja taastub ka konfliktile eelnenud majanduslik läbikäimine.

Aserbaidžaani president Ilham Aliyev sõnas, et kokkulepe oli ajaloolise tähtsusega ja on samaväärne Armeenia kapitulatsiooniga. Armeenia peaministri Nikol Pashinjani teatel seisis otsuse taga lahingusituatsiooni kohta tehtud põhjalik analüüs. Ta nimetas lepet nii enda kui ka oma rahva jaoks „ääretult valusaks“. Mägi-Karabahhis armeenlasi juhtinud Arajik Harutjunjan mainis, et andis leppele oma heakskiidu, et „sõda lõpeks niipea kui võimalik“.