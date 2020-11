Õiguskantsler: Tallinna linn küsib hauaplatsi ettevalmistustasu seadusevastaselt 

Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja Tallinna linna kalmistutel hauaplatsi ettevalmistamise eest võetava tasu küsimises, mis on 135 eurot ühekohalise, 198 eurot kahekohalise ja 270 eurot kolmekohalise hauaplatsi ettevalmistamise eest. Samuti märkis avaldaja, et kui hauaplats puudub, on eelmainitud tasu maksmine kohustuslik.