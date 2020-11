„AK“ VIDEO | Andreas Kaju: seni pole tõendeid USA valimispettuse kohta 

„Üheski osariigis seni ühtegi valimispettust ei ole tuvastatud. See ei tähenda, et seda ei pruugi veel juhtuda. Ma arvan, et kui 160 miljonit inimest hääletavad ja neid loetakse üle pandeemia tingimustes, kus üle 100 miljoni hääle on kirja teel laekunud, sest inimesed füüsiliselt ei saanud või ei julgenud hääletama minna, siis kindlasti mittekorrapäraseid asju juhtub,“ kommenteeris Kaju.