MART HELME LAUL SAI LAULDUD! Aga kes siis lõpuks võitis? 

Helme taunis Helmelt küsitud Helme taunimist

Eesti-USA parlamendirühma tauniva avalduse, milles poldud rahul Mart Helme sõnadega, jätsid allkirjastamata Oudekki Loone, Aivar Kokk, Peeter Ernits ja veel üks EKRE saadikutest. „Läksite nõks aja eest Moonika Helme juurde ja küsisite talt allkirja Eesti-USA parlamendirühma nimel, et mõista Mart Helme hukka. See tuletab mulle meelde Stalinit, kes läks Molotovi juurde ja teatas, et Molotovi abikaasa on Briti spioon ja tuleb koheselt võtta ette midagi selle olukorra lahendamiseks. See stalinistlik käekiri, mida te täna näitasite, noh, ma ei tea, kuhu järgmiseks,“ pidas Martin Helme sellist koalitsiooni käitumist naeruväärseks.