Krimi KIRIKUST KOJU NAIST PEKSMA: „Ülbeks on läinud, haugub mulle vastu. Pean teda lööma..." Kristiina Tilk , täna, 18:50

Foto: Leo Lätti

Värske abielupaari vahel lahvatas pärast jumalateenistust tüli ja naine läks sõbrannaga jalutama, et maha rahuneda. Mees kihutas taksoga koju. Jõi seal pudeli veini, andis alustuseks keretäie emale ja hiljem ründas abikaasat. Kägistamist saatsid sõnad: „Tahadki ära surra? Et sured ära ja ma lähengi vangi?“ Kui ta nägi elukaaslase verist suud, kutsus endale politsei. Ütles, et armastab oma naist ja tahtis teda vaid päästa.