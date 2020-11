Usaldatud rahandusminister Martin Helme: ei ole mõeldav, et loobume raadiosaatest 

„Eks on olnud olukordi, kus nad [koalitsioonikaaslased] on omal moel väljendanud rahulolematust,“ tõdes Martin Helme pärast läbikukkunud umbusaldushääletust. „Aga kõik poliitikud saavad aru, et kui sul on raadiosaade, mida kuulab sadatuhat inimest, sinu tuumikvalijad, siis ei ole mõeldav, et poliitikud loobuvad sellisest kanalist.“