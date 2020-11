Seisukoht | Miks keegi enam maski ei kanna? 

Paraku tundub mulle, et on suur hulk inimesi, kes ei võta olukorda tõsiselt. Ühissõidukitega sõites või poodi minnes näeb harva kedagi, kes kannaks maski, hoiaks teistega distantsi või kasutaks isegi desinfitseerimisvahendit. Ja seda vaatamata tõsiasjale, et tänase seisuga on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 137,1 – nii kõrge pole see näitaja varem olnud.

Tõepoolest, paljud neist, kes on positiivse proovi andnud, on olnud asümptomaatilised, kuid viirus on ju sellegipoolest ohtlik. Kui vaadata ülemaailmset statistikat, siis 6. novembril haigestus koroonasse enam kui 600 000 ning selle tagajärjel suri rohkem kui 9000 inimest. Need on vähemalt minu jaoks hirmuäratavad arvud, eriti võttes arvesse, kuivõrd järsult on need vaid mõne kuu jooksul suurenenud. Mis võib saada talvel, kui immuunsussüsteemil niigi raskem on?