Mart Riikoja | Isadepäeval kärgatanud jamast ja Helmede konservatiivsusest 

Eks jutte konservatiivsusest nii- ja naamoodi oli meil isaga siis ka, kui ma ise juba isa olin. Et mu sünnipäev on iga nelja aasta tagant päev pärast ühendriikide presidendi ametisse vannutamist, siis arutlesime USA presidendivalimiste üle, vaagisime demokraatide ja vabariiklaste tugevusi ja nõrkusi. Mu isa oli suur Margaret Thatcheri austaja. Aga ta toonitas, et nii, nagu kõik siin ilmas on muutuv, on muutuv ka konservatiivsus. Ent kõigest hoolimata ei ole võimalik konservatiivsus ilma inimlikkuse põhitõdede tunnistamiseta.

Isadepäeval juhtus see taas

Seda, et isa-poega Helmed oma pühapäevase raadiojutu kuidagi sümboolselt just isadepäevale ajastasid, ei maksa küll arvata. Nende jaoks oli tegu järjekordse pühapäevaga. Ja ei vääriks see jutt ju miskit tähelepanu – no ikka väga-väga rumal jutt ju! - , kui seda ei kõneleks kaks ministrit. Kaks meest, kes end konservatiivideks nimetavad.

Isadepäev tuli mängu tänu mingile kummalisele väljaütlemisele, et las peaminister tegeleb täna isadepäeva tähistamisega, eks homme siis vaatame.

Aga need kaks Helmet ei ole ju konservatiivid, no kohe mitte ei ole! Nad ei oska majja sisenedes kaabut peast võtta. Nad valetavad nii, et suu suitseb. Mart Helme ütles, et ta vanaisa sai Vabadussõjas auraha ja sai selle eest veel talugi. Ise ajaloolane ja valetas nii labaselt. Ta nimetab ennast partei asutajaks. Paraku ei ole ta ju mingit parteid asutanud, vaid juhib Villu Reiljani loodut, kust hulk liikmeid on lahkunud ja kunagine Eesti suurim erakond on oma liidrikoha ammu minetanud. Ise ajaloolane, aga valetab, mis hirmus!

Ja samamoodi käitub ka Martin Helme. Ise ajaloolane, ent ajad ja asjad on tal ikka päris sassis. Nii nimetas ta oma isadepäeval eetris olnud saates muude ebaviisakuste seas tulevase USA presidendi poega kindlalt korruptandiks tituleeris. Esmaspäeval ajakirjanike ees olles aga teatas tähtsa uudise, et mees on alles uurimise all. No kas üks ajaloolane saab siis niimoodi lahmida?

Enne veel, kui mu isa suri jõudsin taga vestelda ka konjunkturismist. Ta pani mulle südamele, et ma lolli peaga ja liig tormakalt mingisse poliitilisse avantüüri ei astuks. Isa elu õhtul oli selliseid poliitilisi “tuulenuusutajaid” palju. Vahepeal asi kuidagi korrastus. Ent siis asus Helme Rahvaliitu “uueks looma” ja nüüd oleme olukorras, kus mehed ei oska enam käituda mehe moodi, erakonda kuuluvad inimesed, kes ei tunne võõrsõnu ja kes oma puuduliku tarkusega labatsevad. Ja kelle peas mütsid põlevad.