Paugutaja süütas väikese poisi püksid: „Päris jube oli kuulata oma last karjumas...“ 

„Päris jube oli kuulata oma last karjumas, kui tal EMOs (erakorralise meditsiini osakond) eemaldati mustaks läinud nahka. Selline asi võib lõppeda veel hullemini kui meil,“ leiab kannatada saanud poisi ema Marina. Lõhkeaineseadus sätestab, et pürotehnilist toodet, mis ei tõuse õhku või mis on mõeldud kasutamiseks siseruumides, võib müüa lastele alates 12. eluaastast. Sinna alla kuuluvad igasugused säraküünlad, värvilise leegiga põlevad pürotehnilised liblikad ja mesilased ning „piraadiviled“, mis põlema pannes heli teevad ja etteaste mürtsuga lõpetavad. Marina poega vigastanud toote pakendil on kirjas, et seda on lubatud müüa ja kasutada alates 12. eluaastast. Tänavu pole pürotehnika veel müügile tulnud. Kannatanu ema sõnul mängis seltskond lapsi (vanuses 11–14) möödunud aastast koju kappi vedelema jäänud paugutajaga.