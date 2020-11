Märjamaa vallas hukkus autolt löögi saanud laps 

„Tahaksin siinkohal kõigile liiklejaile ja lapsevanematele meelde tuletada, et palun veenduge ise ning tuletage ka oma lähedastele meelde, et bussi tagant teed ületama asudes tuleb eelnevalt veenduda, et vastassuunavööndist ei ole lähenemas sõidukit. Asulavälistel teedel on kiirused väga suured ja sõidukijuhtidel ei pruugi jääda aega teele ootamatult astunud liiklejale reageerimiseks,“ rääkis Šapkin.