POLE VAJA KÜPSETADA: sügavkülmutatud minipirukad muudavad perenaise elu lihtsamaks 

Tuleb lihtsalt pirukad sügavkülmast välja võtta ja lasta neil umbes tund aega toatemperatuuril sulada. Kui pirukad on sulanud, saabki sööma hakata. Ei mingit küpsetamist ega rohkem ootamist. Nii lihtne ongi. Eriti mõnusad on minipirukad ahju pistes. Sulata pirukad üles ja pane need kaheks minutiks 200 kraadi juures ahju – võrratu.

Eesti Leivatööstuse turundusjuhi Henri Kriisa sõnul teebki sügavkülmutatud pirukad eriliseks just see, et need on üles sulamisel söömiseks kohe valmis. „Sügavkülmutatud pirukaid ja kohupiimapalle on hea endaga tee peale kaasa haarata. Need on maitsvad, pehmed ja parajalt väiksed. Ning mis kõige parem – ei mingit küpsetamist,“ ütles Kriisa.