ÕL VIDEO | KES SOOVIB ANNE VESKI PEORÜÜD? Sõbrannad võitlevad kleitidega rinnavähi vastu 

Sõbrannad tahavad koguda 500 peokleiti, need oksjonil maha müüa ning tulu annetada vähiliidule mammograafi ostmiseks. "3D mammograaf diagnoosib vähikolde väga varases staadiumis," tõdevad Tiina ja Katri. Nad toovad välja, et kümne aasta jooksul on vähiliidu bussis uuringutel käinud üle 70 000 naise. Nendest 298-l avastati rinnavähk. Enamikul ehk 85% leiti vähk varajases staadiumis, kui seda sai ravida.