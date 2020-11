Eesti uudised HÄÄLED KUULDAVAKS | Geimees: mõttetu on vaielda homofoobiga, kes peab mind hälvikuks Johanna-Kadri Kuusk , täna, 16:26 Jaga: M

LGBT+ kogukonna toetusavaldus Tartus. Foto: Anneli Kütt

„Ma ei näe mõtet diskussioonil, kus üks osapool on täiesti veendunud, et samasoolised on hälvikud, kes tuleks ravile saata,“ lööb avalikule vaidlusele käega 38aastane Aare, kes identifitseerib end homoseksuaalse mehena.