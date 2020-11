Kaja Kallas: kui Mart Helmest saab riigikogu spiiker, siis see on talle ametikõrgendus 

Reformierakonna esimees Kaja Kallas usub, et Mart Helmest ei saa lihtsat riigikogu liiget. „Karta on, et ta soovib võtta mingit positsiooni, olgu see siis fraktsiooni esimees, mõne komisjoni juht või siis riigikogu spiiker. Kui tast saab riigikogu spiiker, siis meil on olukord, kus ta on tegelikult saanud ametikõrgendust.“