Mida võib Donald Trump veel enne ametiaja lõppu korda saata? 

Üldjuhul on presidendivalimiste ja uue riigipea ametisse vannutamise vaheline aeg üsna sündmustevaene. Ent kuna ameti peab üle andma mees nimega Donald Trump, kardavad paljud vaatlejad, et järgmised kuud võivad tulla viimase nelja aasta ühed keerulisemad. Trump on kogu Valges Majas veedetud aja jooksul mänginud oma reeglite järgi. Nüüd on kätte jõudnud hetk, kus tal pole enam ka midagi kaotada.