Eesti uudised LAPSE ELATIS SEOTAKSE ALAMPALGAST LAHTI: summa hakkab sõltuma maksja sissetulekutest ja kasutaja väljaminekutest Kristiina Tilk , täna, 14:46 Jaga: M

PAINDLIKKUS TULEKUL: Elatise maksjad on aastaid oodanud, et lapse elatusraha seotaks alampalgast lahti. Viimaks on süsteem muutumas paindlikumaks, võttes arvesse nii maksja sissetulekuid kui saaja väljaminekuid. Foto: Robin Roots

Kui kehtiva korra järgi kohustub lapsest lahus elav vanem tasuma elatusrahaks pool alampalgast, siis tuleva aasta maikuust muutub süsteem paindlikumaks. „Kõige olulisem on, et need lapsed, kelle vanematele elatise maksmine käib üle jõu, saaksid kätte selle, mis neile seaduses ette on nähtud. Ehk uus süsteem motiveerib vanemaid oma kohust täitma,“ loodab justiitsminister Raivo Aeg.