POLIITIKUD HELME TAGASIASTUMISEST | Jürgen Ligi: koalitsiooni unistus on lasta vana mees koju, kuhu ta tahab juba ammu

Reformierakonna juht Kaja Kallas ütles sotsiaalmeedias, et Mart Helme ohverdati selleks, et valitsus saaks ikka jätkata, aga see ei lahenda kogu probleemi. Mart Helme ametist lahkumine tuli Kallase hinnangul liiga hilja ja sellest on liiga vähe.

Kaja Kallas Foto: Tiina Kõrtsini

Terava ütlemise poolest tuntud orav Jürgen Ligi ei hoidnud ennast tagasi: „Kolmainsuse unistus on taandada probleem retoorikale ja lasta vana mees koju, kuhu ta tahab juba ammu. Aga kõnekunst on tegelikult hea, sisu on saast ja noor mees pole rääkinud mitte midagi muud. Issile itsitas ta kaasa ja kiitis takka ka viimases raadiosaates. Kusjuures asi pole kaugeltki ainult julgeolekus ega USA, vaid ka Eesti valimistulemuste mittetunnustamises ka Martin poolt. Mis asjas peaks riik julge olema, kui valimistulemused on võltsitud ja riik jaguneb püsi- ja süvariigiks? Aga kui juba, siis miks Putin on täpne, efektiivne ja legitiimne, aga Ameerika ja Euroopa omad on närakad?“

Jürgen Ligi Foto: Erki Pärnaku

Ka Eesti 200 juht Kristina Kallas leidis, et Mart Helme lahkumine ei lahenda punnseisu ja pingeid. „Mingit kergendusohet siin küll ei ole ei Jürile ega Eestile. Pidev kriisiseisund valitsuses jätkub, ärevust ühiskonnas hakatakse aga veelgi rohkem üles kütma, sest Mart Helmet ei hoia nüüd enam miski tagasi ja aega on tal ka. Inimeste mured jäävad ootele.“

Kristina Kallas Tartu Foto: Aldo Luud