Eesti uudised Omastehooldamine ei pea olema eneseohverdus. Kui kaua seda ise teha ja millal otsida abi? Kerti Tamm , täna, 18:00 Jaga: M

GALERII

Foto: Envato Elements

On loomulik, et me tahame oma pereliikme eest ise hoolt kanda ja seda soovib kindlasti ka abivajaja. Ometi tuleks endale aru anda, kui kaua ja millise hinnaga seda abi on võimalik osutada nii, et oleks jaksu ja enda tervis ning mõistus tervena püsiks.