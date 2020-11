Juhtkiri | Jüri Ratas, kus on muutus?  

Helme jäi enda sõnade juurde, et USAs presidendiks valitud Joe Biden on korrumpeerunud ja šantažeeritav närakas ning sealsed valimised on võltsitud. Tema kõrval istuv EKRE esimees Martin Helme ei parandanud oma isa.

Ja kuidas saakski ta parandada, kui Martin Helme suust kõlas paar päeva tagasi lause: „Minu meelest ei ole üldse küsimustki selles, et need (st USA) valimised on võltsitud."

Eelnevat arvesse võttes tuleb küsida: mis selle vangerdusega tegelikult muutub?

Kurb tõsiasi on, et ei muutu midagi – EKRE jätkab peaminister Jüri Ratase juhitud koalitsioonis nii valitsuses kui riigikogus homoseksuaalide vaenamist, liitlassuhete lõhkumist ja inimeste mõnitamist. Muutus, mis nüüd küll juhtuda võib, on see, et selle kõige tegemist jätkatakse salaja ja varjatult. Seda jätkatakse Jüri Ratase teadmisel ja heakskiidul, sest tegelikult pole peaministril nende väärtuste vastu midagi, ta lihtsalt soovib, et EKRE juhid ei reklaamiks neid nii valjuhäälselt. Salaja aga võib.

Seetõttu ei tasu meil unustada, et EKRE on endiselt Keskerakonna ja Isamaa partner nii valitsuses kui ka riigikogus, seega need väärtused, mida ühiselt esindatakse, jäävad ühisteks väärtusteks ka nüüd ja edaspidi.

“Kes aias, kes aias, EKRE on me aias.

Mis nimi, mis nimi, Mart on tema nimi.

Käi läbi, käi läbi, käi läbi roosipõõsaste

ja otsi kohta, kus saad

ja lükka teine sisse.“