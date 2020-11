Martin Helme: „Mardile heideti ette mahlakat väljendusviisi, mitte jutu sisu.“ 

Küsimusele, kas Martin Helmel on andmeid selle kohta, et Joe Bidenile oleks esitatud kahtlustus või teda süüdistataks korruptsioonikuritegudes, vastas Helme, et rääkis Joe Bideni pojast Hunter Bidenist.

"Vaadake, mina ei saa üldse aru, milles teema on. See ei ole ju ometi mingi uudis, et Ameerikas on praegu valimised ummikus, vaidlused käivad, mõlemad kandidaadid on öelnud, et nad on võitnud. Milles teema on?" küsis Helme.