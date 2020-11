NÄDALA HOROSKOOP | Skorpionite keel salvab eriti teravalt, Jäär kipub kõigiga tülli minema 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Perioodi alguspäevil on tempo ilmselt aeglane, kohati võib tunduda, et asjad ei taha üldse edeneda. Pingeline on olukord töö ja karjääri vallas, kuhu sa ilmselt tahaksid märksa jõulisemalt panustada. Võimalik on võimuvõitlus, sul on kange tahtmine tõestada, kui tubli sa oled, ent katsed seda teha ei pruugi õnnestuda. Asjad hakkavad laabuma alates pühapäevast, mil Marss ometi kord oma retrograadi lõpetab. Päev-päevalt suudad üha hoogsamalt tegutseda ja peavalu tekitanud probleeme lahendada.