Trumpi meeskonna loodud valimispettuste vihjeliin sattus libakõnede laviini alla 

Valimispettuste vihjeliini kõnedele vastavad Trumpi kampaaniameeskonna liikmed Virginias asuvast peakontorist. Väidetavalt on liin muutunud Trumpi tiimi jaoks „õudusunenäoks“, sest selle võtsid sihikule paljud sotsiaalmeedia kasutajad, kes kõne jäädvustavad ja hiljem seda internetis jagavad. Kõnedele vastajad peavad tegelema erinevate situatsioonidega – näiteks narritakse vabariiklasi Bideni võiduga ja räägitakse kummalisi lugusid. Tihti lihtsalt naerdakse telefoni.

USA uudisteportaali Axios reporteri Jonathan Swani sõnul peab Trumpi meeskond vastama enamjaolt „vasakpoolsete teismeliste libakõnedele“. Neile on väidetavalt laekunud ka häirivat pildimaterjali. Presidendi poja Eric Trumpi sõnul on libakõnede taga demokraadid. Trumpi esindaja sõnul on vihjeliin osutunud aga hoopis „väga edukaks“.