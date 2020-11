OTSEVIDEO, BLOGI JA FOTOD | KAABU KUKKUMINE: Mart Helme astus tagasi, opositsioon umbusaldab Martin Helmet!

Mailis Reps ütles ajakirjanikele, et kuigi on kuuldud erinevaid kommentaare Trumpi kohta, ei tähenda see, et Keskerakond või mõni teine partei võiks minna väljaütlemistega nii kaugele, et liitlassuhteid ohustataks.



Haridus- ja teadusministri sõnul on vestlused juba peetud ning esimene väga põhimõtteline samm valitsuse jätkamiseks on tehtud siseministri tagasiastumisega.



Kõrge keskerakondlase käest küsiti ka korduvalt, mis sõnumiga ta läks umbes 10.30 paiku EKRE fraktsiooni koosolekule, ent otsest vastust ministri käest ei tulnud. "Arvan, et järgmine pressikonverents oli seda väärt;" vastas Reps esmalt, hiljem lisades: "See oli väga väärikas jutuajamine kahe koalitsioonipartneri vahel. Kedagi ei alavääristatud, väga viisakas vestlus. Meil oli mitmeid teemasid, aga peamiselt rääkisime USA valimistest ning kuidas on võimalik koalitsiooniga jätkata ja mis tingimustel tunneks kõik osapooled väärikalt."



Reps ka kinnitas, et peaminister, kaitseminister, välisminister ning Eesti saatkonnad ja välisesindused on teinud viimase 24 tunni jooksul juba väga tõhusat tööd teatamaks, et Eesti pole muutnud arvamust liitlassuhete ja nende väärtuslikkuse kohta. "Teiseks, EKRE-ga on sel teemal räägitud ja Martin Helme on väga selgelt välja öelnud, et liitlassuhteid ei tohi kahjustada," lisas Reps.



Kui ajakirjanikud küsisid, kas Martin Helmesse ei peaks suhtuma sama kriitiliselt kui Marti, sest rahandusminister jagas oma isa arvamusi USA valimiste osas, vastas Reps, et Martin on oma eriarvamuse lemmikpresidendi kohta välja öelnud.



"Ka rahandusminister võib arvata kellestki midagi, aga see peab olema väärikas ja see tohi ohustada rahvusvahelisi suhteid," ütles minister ning lisas, et kohtuvaidlused ja küsimused on demokraatliku riigi osa. "Ka meil on tavaliselt pärast valimisi teatud inimestel kaebusi, see kõik käib asja juurde."



Koalitsiooninõukogu kohtumine algas kell 14 Toompeal, kuhu tõtanud ministrid ja erakondade liidrid olid valdavalt naerusuil.