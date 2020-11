OTSEBLOGI JA –VIDEO | KAABU KUKKUMINE: Mart Helme astus tagasi!

Seeder lisas, et see on kindlasti oluline samm, kui Helme otsustab tagasi astuda. "Meie fraktsiooni arutelu viis küll selleni, et on vaja astuda samme, et niisugused asjad, mis on siin pea regulaarselt iga nädal kordunud, ei saa tulevikus kordama," viitas Isamaa juht erinevatele EKRE-ga seotud skandaalidele.



Ajakirjaniku küsimusele, kas sellest saab järeldada, et Seeder toetab tagasiastumist, vastas poliitik: "Ootame ära, ärme torma sündmustest ette. Koalitsioonis ei saa jätkata sarnasel kujul, kus peame iga nädal lahendama sisepoliitilisi, ja nüüd aina enam välispoliitilisi, probleeme. See ei ole jätkusuutlik tee."



Ta lisas, et igas koalitsioonis on probleeme ja neid tuleb lahendada ning võimalusel ennetada. "Liigume samm-sammult, probleeme lahendame ükshaaval."