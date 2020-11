BLOGI JA VIDEO | KAABU KUKKUMINE: Mart Helme astus tagasi!

Martin Helme ütleb, et viimase nädala jooksul Ameerikast tulnud uudised on väga murettekitavad, tuhandeid kaebusi, videotõestusi, kohtutele tehtud ütlusi, kus on selgelt tõestatud erinevad valimisreeglite rikkumisi. Ta toonitab, et tänaseks on end võitjaks kuulutanud kaks inimest. "Oleks mõistlik, kui ootaksime ära ametlikud tulemused. Umbes pooles tosinas osariigis on läinud lahti kohtuvaidlused tulemuste üle."



Ta ka ütleb, et FBI on kinnitanud, kuidas Joe Bideni poja Hunter Bideni kohta käib uurimine rahapesu teemadel, pärast mida, ütleb Mart Helme vahele: teil on kallutatud küsimused. Oleme teinud teie tegemata tööd.



Nüüd juba endise siseministri sõnul räägivad nemad sellest, millest Eesti meedia ei räägi. "Te magate siin. Ärgake üles ja visake see propagandisti müts prügikasti. Hakake ajakirjanikeks, kes räägivad asjadest nii, nagu need on."