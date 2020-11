Endised siseministrid Mart Helmele: astuge tagasi, veel täna! 

Õhtuleht avaldab endiste siseministrite pöördumise täismahus.

„Härra siseminister, härra Mart Helme

Eesti Vabariigi minister annab ametivande, milles on sõnad: tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.

Seisus kohustab, härra minister. Te ei ole seda mõistnud oma ametisse asumise päevast alates. Endised siseministrid on Teie poole pöördunud juba valitsuse ametisse asumisel, märtsikuus 2019. Siis taunisime ähvardamist tänavarahutustega. Juba siis oli selge, et teie avaldused pigem õõnestavad kui loovad turvatunnet ja sellised seisukohad on jätkunud järjepidevalt, tipnedes meie põhjanaabrite ja nüüd siis meie liitlase, Ameerika Ühendriikide solvamisega.

Siseministri ameti mõte ja tähtsus on luua Eestis turvatunnet, toetada demokraatiat ja tugevdada liitlassuhteid, mitte hävitada neid. Teie aga hööveldate oma sõnadega Eesti ühiskonna turvatunnet õhemaks.

Peame sel väikesel maal iseenesestmõistetavaks, et Eesti rahvas ja tema juhid on kombekad inimesed. Seda eriti ajal, mil vajame mõistmist ja tasakaalukat, teisi arvestavat käitumist. Juhid peavad näitama eeskuju, seda just väärtuste osas. Teie väljaütlemistel Ameerika Ühendriikide tulevase presidendi Joe Bideni suhtes on tagajärjed Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhetele. Usume siiski, et uue Ameerika Ühendriikide presidendi administratsioon on väärikalt üle sellisest madalast ja piinlikust räuskamist.