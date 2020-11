FOTOD | MARDIHOMMIK TOOMPEAL: Reformierakond esitab siseministrile umbusaldusavalduse, aga rahvasaadikud ei usu, et saabub Helme viimne ministripäev 

"Anname täna riigikogus sisse Mart Helme umbusaldusavalduse. Kõik riigikogu saadikud on oodatud allkirja ja häälega toetama. Mart Helme lahkumine on elementaarne hügieeniküsimus, aga lahendada tuleb ka see, et EKRE valitsusse ei sobi," teatas opositsiooniliider esmaspäeva hommikul saadetud kommentaaris.

Esmaspäeva hommikul tööle tõtanud keskerakondlane Andre Korobeinik aga tõdes: „Koalitsioon tervis on viimastel aegadel kehv, aga ma tõesti ei usu, et see on Helme viimane [töö]päev."

Värskelt riigikogu liikmeks taandatud endine keskkonnaminister Rene Kokk oli sama meelt, mis Korobeinik. „Elu on näidanud, et kõik läheb edasi. Ei usu [Helme viimasesse ministripäeva],“ rääkis Kokk kergelt lõbusal toonil, kui ta autoparklast riigikokku astus, näomask kenasti ees.

Ka „päevakangelane“ Mart Helme ei uskunud, et tänane päev võiks jääda talle viimaseks.

„Ei usu,“ naeris Helme koos abikaasa Helle-Moonikaga, kui nad autoga riigikokku saabusid.

Välisministri nõunik Mart Luik oli sõnades julgem. „Olukord on ikka hull! See ei ole niisama plõksimine!“ Luige moraalijutluse järgi on üks asi see, mis on kombekas sõnapruuk ja käitumine, aga teine asi on suurema liitlase, st USA, vastvalitud riigipea alusetu süüdistamine.

„Minu jaoks on see NATO plaan B kategooria,“ tõmbas Luik paralleele Helme varasemates sõnavõttudest. „Üks kord peab see lõppema,“ kostis Luik Koka ja Korobeiniku hinnangutele, et tänane tööpäev ei jää Mart Helmele viimaseks siseministrina. „Ministrile ei kehti samasugune sõnavabadus nagu tavakodanikule!“