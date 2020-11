CNN: Trumpi väimees ja abikaasa soovitasid tal kaotusega leppida, ent pojad innustavad presidenti edasi võitlema  

Presidendi arvates varastati temalt teine ametiaeg tänu võtmeosariikides korraldatud valimispettusele – mille kohta pole mingeid tõendeid. Mitu asjaga kursis olevat allikat teatasid pühapäeval CNNile, et Trumpi kampaaniameeskond plaanib korraldada presidendi arvamuse toetamiseks „sõnumirünnaku“. Väidetavalt on üheks selle väljundiks demokraatide poolt hääletanud inimeste nekroloogide otsimine ja avaldamine. Samuti kavatsetakse korraldada sõnumi levitamiseks avalikke üritusi. Käigu eesmärgiks on väljendada valimistulemuste suhtes piisavalt kahtlusi, et võtmeosariikide ametnikud tunneksid kohustust alustada väidetava pettuse uurimist.