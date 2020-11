Reinsalu Mart Helme umbusaldamisest: Isamaa fraktsioon hakkab arutama, millist seisukohta võtta 

„Meie riigi jaoks on äärmiselt oluline tõsiseltvõetavus. Kõik vaba maailma demokraatlikud riigid avaldavad tunnustust ja sümpaatiat valimised võitnud Joe Bidenile,“ sõnas Reinsalu ja märkis, et riigiesindajaid ootab ees pikem selgitustöö näitamaks, et EKRE ministrite seisukoht ei ole terve Eesti riigi ametlik hoiak. Välisministri sõnul on tegemist väga tõsise probleemiga ja sellise retoorikaga valitsuses on väga raske Eesti huvisid kaitsta.

„Ära topi oma nina sinna, kuhu pole vaja toppida. Meile maksab Eesti rahvas oma maksudega palka selle eest, et me korraldaks Eesti huvides asju. Ameerika juhid juhivad oma maad ja saavad sellega hakkama,“ saatis Reinsalu Helmetele sõnumi. Ta lisas, et Eestil on julgeolekulised tuumhuvid, mida tuleb kaitsta sõltumata sellest, kes on koalitsioonis. „Valitsuses ei olda iga hinna eest.“

Opositsioon on teatanud, et plaanib taas korraldada Mart Helmele umbusaldamise. Reinsalu sõnul koguneb Isamaa fraktsioon esmaspäeval, et arutada, millise seisukoha nad sellisel juhul võtaksid. „Isamaa sesiukoht on see, et sellisel retoorikal ei ole valitsuses kohta. Tahan öelda, et kindlasti seisavad meil väga tõsised arutelud ees. Meie valimislubadustes oli, et Eesti hoiab häid suhteid Ameerikaga. See peab olema tähtis kõigile kes juhivad Eesti riiki. Nagu paljud teised väikeriigid, siis oleme siin alternatiivitus olukorras, et oma riiki kaitsta. Isamaa fraktsioonil on samuti täna koosolek ja kindlasti tulevad ka eilsed sündmused jutuks. Arutame seda, millised saavad olema meie sammud lähitulevikus. Samas hääletab koalitsioon selle nimel et see koalitsioon püsiks. Kuidas seda teha nii, et samas Eesti huvisid kaitsta seda kahjustava retoorika eest, on väga tõsine küsimus,“ seletas ta.