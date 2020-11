Aukohus: Robert Sarv ja Õnneli Matt sõlmisid kompromissi 

Õigusbüroo jurist Õnneli Matt pöördus vandeadvokaat Robert Sarve vastu aukohtusse, et seal hinnataks tema tegevust. Matt on varem Kroonikale öelnud, et Õigusnõu õigusbüroole ja teistele Sarve tegevusega kokku puutunud isikutele (nõudekirja saajatele) jääb arusaamatuks vandeadvokaadi tegevus ja eesmärk. Nüüdseks on advokatuuri aukohus asja arutanud.