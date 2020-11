Kindral Johannes Kert muretseb julgeolekuohu pärast merel: luua tuleks patrull-laevade division 

Tänavu aasta sügiseks on Läänemerel välja kujunenud olukord, kus Vene Föderatsiooni Balti sõjalaevastik on järjest suurendanud oma kohalolekut ja tegutseb aktiivselt: toimuvad järjest ambitsioonikamad õppused, teatab Johannes Kert märgukirjas presidendile, pea-, kaitse- ja siseministrile, kaitseväe juhatajale ja mereväe ülemale. Vene Föderatsiooni laevastiku luureaktiivsus on suurenenud, toimunud on ka provokatsioonilised lennud NATO riikide laevade, samuti lennuvahendite läheduses, lisab ta.