Kommentaar Kaspar Kurve | Jüri Ratas peaks korra veel vabandama ja erakorralised valimised välja kuulutama Kaspar Kurve, Erakond Eestimaa Rohelised esimees , täna, 10:03 Jaga: M

Mart Helme on fenomen – poliitika poliitikaks, aga et meie ministril on ühtlasi harukordne võime tulevikku näha ja teada absoluutset tõde, on ikka kõva sõna küll - Helme teab täpselt, et valimistulemused USAs olid võltsitud ning et õhus on kodusõja puhkemine.