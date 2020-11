Eesti uudised LAPSEHOOLDUSPUHKUSEL ISA: puhkusest on asi kaugel – kui tööl oli ülemus üheksast viieni, siis kodus on 24 tundi päevas, seitse päeva nädalas Liina Hallik , täna, 20:06 Jaga: M

PEREKOND: Kuldari pere on kolmeliikmeline. „Meeri, kes saab varsti kolmeseks, minu abikaasa Merit ja mina.“ Foto: Erakogu

„Ma ei ole kindlasti seda meelt, et lapse kasvatamine peaks ainult ema ülesanne olema,“ ütleb Kuldar (40), kes pisitütrega ligi kümneks kuuks vanemapuhkusele jäi. „Ka emal on muid väljakutseid ja eesmärke. See, et ma koju jäin, oli asjade loomulik käik. Mul on alati olnud veendumus, et kui laps sünnib, tahan osa aega temaga ise kodus olla.“