Maailm KOLMAS KATSE TÕI EDU: Joe Biden on USA 46. president Tõnis Erilaid , täna, 19:30 Jaga: M

GALERII

RÕÕMUST SÄRAV: Joe Biden žestikuleeris elavalt, pidades laupäeval võidukõnet oma kodulinnas Wilmingtonis Delaware'i osariigis. Foto: AP/Scanpix

„Ma luban olla president, kes ei taha lõhestada, vaid ühendada,“ kuulutas oma võidukõnes laupäeva õhtul Joe Biden, kui sai selgeks, et hoolimata kolmes osariigis ikka veel jätkuvast häältelugemisest on ta valitud Ühendriikide 46. presidendiks. Ametisse, mida ta püüdis saada juba kolmandat korda ja lõpuks edukalt. „Ameerikas on aeg ravima hakata,“ lisas ta. Ülesanne pole kerge, sest kuigi Bideni poolt hääletas USA presidendivalimiste ajaloo suurim arv inimesi – umbes 75 miljonit –, on nende seas palju neid, kes ei hääletanud mitte tema poolt, vaid Donald Trumpi vastu.