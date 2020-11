Juhtkiri Juhtkiri | Hea Mart ja hea Martin! Ohtuleht.ee , täna, 17:42 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Loen, et ütlesid oma suurepärases raadiosaates, et USA president on korrumpeerunud ja Eesti valimised olid ebaausad, kuigi kummagi kohta pole ühtegi tõestust. Keskerakond moodustas koalitsiooni, kus me leppisime kokku teistsugustes väärtushinnangutes.