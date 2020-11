Kersti Kaljulaid: Helmede rünnak Bideni suhtes on rünnak Eesti demokraatiale ja julgeolekule 

Ta sõnab, et poliitikute sõnal on kaal ning kaks Eesti ministrit otsustasid sõnade kaalu kasutada peamise liitlase ründamiseks. "Eesti julgeolek põhineb meie enda kaitsevõimel ning liitlassuhetel. Mõlemaid neid oleme loonud, hoidnud ja arendanud pikki aastaid ja erinevate valitsustega, aga täna nägime, et neid saab ka lõhkuda ja lammutada. Ameerika rahvas valib endale presidendi meie ministrite abita, aga Eesti valitsus peab seisma meie liitlassuhete ja julgeoleku eest. Kahjuks on kaks Vabariigi Valitsuse liiget saatnud täna välja selge sõnumi, et see liitlassuhe pole nende jaoks väärtus."