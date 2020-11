ARMUKOLMNURK: Lyoni tulistamine polnudki terroriakt  

Toona oletati, et tegu oli terroriaktiga, kuna vaid paar päeva varem oli Nizzas katedraali juures terrorist pussitanud surnuks kolm inimest ja politsei lasi kallaletungija koha peal maha.

Lyonis selgus tõde alles lõppeval nädalal, kui vaimulik Nikolaos Kavelakis väljus koomast ja sai tunnistusi anda. Selgus, et 52aastane Kavelakis oli armuvahekorras ühe oma koguduse liikme 35aaastase venelannast abikaasaga.

Armukadedus viiski tulistamiseni, süüdlane ise kinnitab, et ta ei tahtnud Kavelakist tappa vaid sundida loobuma seksuaalvahekorrast oma naisega.

Laskja peeti kinni ja on nüüd vaimuhaiglas arstide hoole all. Preester aga teatas, et loobub oma ametist. Tema armukese kohta pole teateid.